Джонсон: новая энергетическая стратегия Британии позволит избежать “шантажа от путина”

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“Это о том, чтобы преодолеть ошибки прошлого и убедиться, что мы хорошо настроены на будущее, и мы больше никогда не поддадимся прихотям мировых цен на нефть и газ... Мы не можем поддаваться шантажу от таких людей, как владимир путин”, - сказал премьер-министр.

Детали

Во время выступления на атомной электростанции Hinkley Point C, Джонсон подчеркнул, что новая политика уменьшит зависимость от россии. Он добавил, что благодаря стратегии ядерная энергетика “вернется домой”.

“Это — дом ядерной энергетики. Мы впервые поделили атом в Великобритании и имели первую гражданскую атомную электростанцию", - подчеркнул он.

Согласно новому энергетическому плану, Британия утроит установленные мощности ядерной энергетики к 2050 году и ускорит планы установки оффшорных ветровых электростанций. В правительстве страны также поставили амбициозные цели по водородной и солнечной энергетике и меры для стимулирования нефтегазовых проектов в Северном море.

Ранее

Британия планирует постепенно отказаться от импорта российской нефти и нефтепродуктов до конца 2022 года.