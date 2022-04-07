Джонсон: нова енергетична стратегія Британії дозволить уникнути “шантажу від путіна”

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 63462 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 72722 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 83628 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 88876 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 99333 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151941 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71314 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151788 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109961 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69495 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3м/с
53%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21702 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 23329 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 24517 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

14 квітня, 16:58 • 13623 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

14 квітня, 18:10 • 14510 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 63465 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151943 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175479 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151790 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 263019 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96652 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99240 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43802 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47180 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61768 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Джонсон: нова енергетична стратегія Британії дозволить уникнути “шантажу від путіна”

Київ • УНН

 • 150190 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову енергетичну стратегію безпеки, яка, за його словами, допоможе захистити країну від шантажу з боку президента рф володимира путіна. Про це пише УНН з посиланням на The Telegraph.

Джонсон: нова енергетична стратегія Британії дозволить уникнути “шантажу від путіна”

Цитата

“Це про те, щоб подолати помилки минулого та переконатися, що ми добре налаштовані на майбутнє, і ми більше ніколи не піддамося примхам світових цін на нафту та газ.. Ми не можемо піддаватися шантажу від таких людей, як володимир путін”, - сказав прем’єр-міністр.

Деталі

Під час виступу на атомній електростанції Hinkley Point C, Джонсон наголосив, що нова політика зменшить залежність від росії. Він додав, що завдяки стратегії ядерна енергетика “повернеться додому”.

“Це — домівка ядерної енергетики. Ми вперше поділили атом у Великобританії й мали першу цивільну атомну електростанцію”, - наголосив він.

Згідно з новим енергетичним планом, Британія потроїть встановлені потужності ядерної енергетики до 2050 року і прискорить плани встановлення офшорних вітрових електростанцій. В уряді країни також поставили амбітні цілі щодо водневої та сонячної енергетики та заходи для стимулювання нафтогазових проєктів у Північному морі.

Раніше

Британія планує поступово відмовитися від імпорту російської нафти і нафтопродуктів до кінця 2022 року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу
Brent
$65.01
Bitcoin
$84,586.80
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.94
Ethereum
$1,619.66