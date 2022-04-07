Джонсон: нова енергетична стратегія Британії дозволить уникнути “шантажу від путіна”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову енергетичну стратегію безпеки, яка, за його словами, допоможе захистити країну від шантажу з боку президента рф володимира путіна. Про це пише УНН з посиланням на The Telegraph.
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“Це про те, щоб подолати помилки минулого та переконатися, що ми добре налаштовані на майбутнє, і ми більше ніколи не піддамося примхам світових цін на нафту та газ.. Ми не можемо піддаватися шантажу від таких людей, як володимир путін”, - сказав прем’єр-міністр.
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Під час виступу на атомній електростанції Hinkley Point C, Джонсон наголосив, що нова політика зменшить залежність від росії. Він додав, що завдяки стратегії ядерна енергетика “повернеться додому”.
“Це — домівка ядерної енергетики. Ми вперше поділили атом у Великобританії й мали першу цивільну атомну електростанцію”, - наголосив він.
Згідно з новим енергетичним планом, Британія потроїть встановлені потужності ядерної енергетики до 2050 року і прискорить плани встановлення офшорних вітрових електростанцій. В уряді країни також поставили амбітні цілі щодо водневої та сонячної енергетики та заходи для стимулювання нафтогазових проєктів у Північному морі.
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