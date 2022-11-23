Джонсон: французы не верили, что будет война, а немцы думали, что Киеву лучше сдаться

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"Это было огромным шоком... Мы наблюдали, как группируются российские батальонно-тактические группы, но разные страны реагировали по-разному", — сказал Джонсон.

"Германия в какой-то момент считала, что если это произойдет, что будет катастрофой, то лучше быстрее покончить со всем, а Украине – сдаться. Не сомневайтесь, что французы отказывались в это верить до последнего момента", — добавил он.

Джонсон подверг критике правительство Италии, премьером которой в то время был Марио Драги.

"В какой-то момент они заявили, что просто не могут поддержать позицию других стран из-за зависимости от российских углеводородов", — рассказал бывший британский премьер.

Борис Джонсон также выступил на мероприятии по случаю юбилея португальской службы CNN.

Он заявил, что российский лидер обманул себя, убедившись в том, что благодаря мнимому "хтоническому единству" России и Украины, "дула российских танков будут украшать цветами".

"Разрушенные города, десятки тысяч невинных мирных жителей убиты без разбора в зверских бомбардировках. Удары по школам, детским садам и больницам. Везде, откуда войска путина вытесняются, мы видим свидетельства его военных преступлений: систематическое насилие, мины и комнаты ловушки, призванные изуродовать тех мирных жителей, которые их найдут”, — сказал Джонсон, призвав страны Запада не прекращать помощь Украине.

Напомним

В начале ноября Борис Джонсон дал интервью изданию SkyNews, где был убежден, что российский диктатор владимир путин не применит тактическое ядерное оружие против Украины.