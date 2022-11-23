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Джонсон: французи не вірили, що буде війна, а німці думали, що Києву краще здатися

Джонсон: французи не вірили, що буде війна, а німці думали, що Києву краще здатися

Київ • УНН

 • 686830 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Колишній прем'єр Великобританії Борис Джонсон розповів в інтерв'ю CNN Portugal про те, як союзники України дивилися на перспективи війни у ​​лютому, одразу після початку російської агресії, передає УНН.

Цитата

"Це було величезним шоком... Ми спостерігали, як групуються російські батальйонно-тактичні групи, але різні країни реагували по-різному", — сказав Джонсон.

"Німеччина в якийсь момент вважала, що якщо це станеться, що буде катастрофою, то краще швидше закінчити з усім, а Україні - здатися. Не сумнівайтеся, що французи відмовлялися в це вірити до останнього моменту", — додав він.

Джонсон розкритикував уряд Італії, прем'єром якої на той час був Маріо Драгі.

"Якогось моменту вони заявили, що просто не можуть підтримати позицію інших країн через залежність від російських вуглеводнів", — розповів колишній британський прем'єр.

Борис Джонсон також виступив на заході з нагоди ювілею португальської служби CNN.

Він заявив, що російський лідер обдурив себе, переконавшись у тому, що завдяки уявній "хтонічній єдності" Росії та України, "дула російських танків будуть прикрашати квітами".

"Зруйновані міста, десятки тисяч безневинних мирних жителів убиті без розбору у звірячих бомбардуваннях. Удари по школах, дитячих садках та лікарнях. Скрізь, звідки війська путіна витісняються, ми бачимо свідчення його військових злочинів: систематичне насильство, кімнати тортур, міни та пастки, покликані скалічити тих мирних жителів, які їх знайдуть”, — сказав Джонсон, закликавши країни Заходу не припиняти допомоги Україні.

Нагадаємо

На початку листопада Борис Джонсон дав інтерв'ю виданню SkyNews, де був переконаний, що російський диктатор володимир путін не застосує тактичну ядерну зброю проти України.

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