Джеймс Паттерсон десятый раз возглавил ежегодный рейтинг Forbes как самый высокооплачиваемый писатель
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Джеймс Паттерсон, Джоан Роулинг и Стивен Кинг вошли в список самых высокооплачиваемых писателей 2018 года по версии журнала Forbes. Об этом сообщает УНН со ссылкой на рейтинг, который был опубликован в электронной версии издания.
По оценкам Forbes, первое место в списке из 11 авторов, занял Паттерсон. За 12 месяцев, завершившихся в июне, он заработал 86 миллионов долларов. Согласно данным исследовательской службы NPD BookScan, за отчетный период в США было продано около 4,8 миллиона экземпляров книг этого автора. За последние 20 лет это уже десятый раз, когда Паттерсон возглавляет данный рейтинг.
Роулинг заработала 54 миллионов долларов. В прошлом году она возглавила рейтинг с результатом 95 миллионов долларов. В течение последнего отчетного периода в США было продано 2,9 миллиона ее книг, кроме того, писательница получила доходы от работы парков развлечений, в которых воссоздан описанный в ее книгах волшебный мир.
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Замыкает первую тройку Стивен Кинг с результатом 27 миллионов долларов. В США продали 27 миллионов экземпляров его книг. Кроме того, очень успешным в финансовом отношении был фильм "Оно" на основе романа Кинга.
Как сообщал УНН, альтернативной Нобелевской премией по литературе, основанной Новой академией Швеции, была награждена французская писательница Мариз Конде.