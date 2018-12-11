Джеймс Паттерсон вдесяте очолив щорічний рейтинг Forbes як найбільш високооплачуваний письменник
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Джеймс Паттерсон, Джоан Роулінг і Стівен Кінг увійшли до списку найбільш високооплачуваних письменників 2018 року по версії журналу Forbes. Про це повідомляє УНН із посиланням на рейтинг, який був опублікований в електронній версії видання.
За оцінками Forbes, перше місце в списку, що включає 11 авторів, зайняв Паттерсон. За 12 місяців, що завершилися в червні, він заробив 86 мільйонів доларів. Згідно з даними дослідницької служби NPD BookScan, за звітний період в США продали близько 4,8 млн примірників книг цього автора. За останні 20 років це вже десятий раз, коли Паттерсон очолює даний рейтинг.
Роулінг заробила 54 мільйонів доларів. У минулому році вона очолила рейтинг з результатом 95 мільйонів доларів. Протягом останнього звітного періоду в США було продано 2,9 млн її книг, крім того, письменниця отримала доходи від роботи парків розваг, в яких відтворено описаний в її книгах чарівний світ.
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Замикає першу трійку Стівен Кінг з результатом 27 мільйонів доларів. У США продали 2,7 млн примірників його книг. Крім того, дуже успішним у фінансовому відношенні був фільм "Воно" на основі роману Кінга.
Як повідомляв УНН, альтернативною Нобелівською премією з літератури, що заснована Новою академією Швеції, була нагороджена французька письменниця Маріз Конде.