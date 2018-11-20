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Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних співачок світу

Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних співачок світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Журнал Forbes опублікував щорічний рейтинг найбільш високооплачуваних співачок світу, перше місце в ньому займає Кеті Перрі (справжнє ім’я — Кетрін Елізабет Га́дсон). За рік американка заробила 83 млн доларів США, провівши 80 концертів у рамках світового турне, передає УНН.

Крім того, Перрі входила до складу журі телешоу American Idol, перезапущеного ABC.

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Друге місце займає Тейлор Елісон Свіфт із 80 млн дол. У 2018-му співачка випустила альбом Reputation, який у перший тиждень після релізу був проданий тиражем у 2 млн примірників по всьому світу.

На третьому рядку рейтингу знаходиться Бейонсе Жизель Ноулз, яка очолювала список у минулому році. Співачка випустила спільний альбом зі своїм чоловіком Jay-Z (Шон Корі Картер) і заробила 60 млн доларів. Вона також взяла участь у турі On The Run II, фінансові результати якого Forbes відобразить у рейтингу наступного року.

У першу п’ятірку входять також Аліша Бет Мур, більш відома як Pink (52 млн доларів), яка повернулася в топ-10 через чотири роки, і Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта (Леді Гага, 50 млн), яка виконала головну роль у фільмі “Зірка народилася”.

Як раніше інформував УНН, журнал Forbes 1 листопада представив щорічний рейтинг знаменитостей, культурна спадщина яких і після смерті приносить дохід. Перше місце в ньому знову зайняв співак Майкл Джексон. 

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