У США черниця померла під час суду проти поп-зірки Кеті Перрі

У 2015 році Кеті Перрі вирішила купити ділянку за 14,5 млн доларів і перетворити її на житлову резиденцію, однак проти виступили колишні мешканки монастиря. 89-річна сестра Кетрін Роуз Гольцман — одна із двох літніх монахинь, які намагалися опротестувати продаж території колишнього монастиря співачці.

Сестра Кетрін Роуз і сестра Ріта Келланан заявили, що їм неприємно передавати монастир і три гектари прилеглої території співачці, яка виконувала такі пісні як I Kissed A Girl (“Я поцілувала дівчину”) і Ur So Gay (“Ти такий гей”).

За даними ЗМІ, Перрі відвідувала монахинь, щоб умовити їх не виступати проти угоди, і навіть показувала їм своє татуювання з Ісусом і співала релігійні гімни. Однак монахинь це не переконало. “Я знайшла її відео, — розповідала сестра Рита Келланан. — Мені жодне з них не сподобалося”.

У результаті черниці спробували продати ділянку господині місцевого ресторану без схвалення архиєпархії та Ватикану. Суд присудив Перрі та Католицькій церкві компенсацію в більш ніж 7,5 мільйонів доларів, бо їх адвокатам вдалося довести, що черниці не мали права продавати об’єкт.

Пізніше присяжні прийшли до висновку, що ресторатор Дена Холлістер, яка збиралася перетворити ділянку в готель, навмисно намагалася зірвати угоду Кеті Перрі. Однак черниці не збиралися залишати боротьбу.

За кілька годин до смерті сестра Кетрін Роуз говорила з журналістами і звернулася до зірки: “Кеті Перрі, будь ласка, зупиніться. Це не веде ні до чого хорошого, а лише завдає болю багатьом людям”.

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