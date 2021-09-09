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Источник повышенной опасности. КСУ заслушал стороны в деле о наложении штрафов на владельцев авто по результатам автофиксации нарушений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Конституционный суд Украины заслушал доводы сторон по делу по конституционной жалобе трех граждан, которые просят определить соответствие Основному закону нормы административного права, регулирующие ответственность владельца транспортного средства, которая наступила в результате автоматической фиксации нарушения. Суд перешел к закрытой части рассмотрения вопроса, сообщает УНН.

Контекст

Конституционный Суд Украины провел заседание по вопросу автоматической фиксации нарушений ПДД.

Основанием для рассмотрения стали конституционные жалобы трех граждан Украины, которые просят проверить на соответствие Конституции Украины положений:

• ч.1 ст.14-2 КоАП (Ответственность за административные правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме, и за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированные в режиме фотосъемки (видеозаписи),

• ч.5 ст.279-1 КУоАП (Рассмотрение дел об административном правонарушении в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, и о нарушении правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи).

По мнению авторов конституционных жалоб, оспариваемые положения не соответствуют нормам Конституции Украины, в частности ч.2 ст.61 и ч.3 ст.62 КУ.

Жалобщики считают, что автофиксация нарушает: презумцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, право на профессиональную юридическую помощь.

Позиция законодателя

Позицию Верховной Рады относительно обжалуемых норм выразила постоянный представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря. Она отметила, что автомобиль является источником повышенной опасности, поэтому владелец должен учитывать, кому доверяет свой автомобиль.

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"Я в своем выступлении остановлюсь на двух моментах: во-первых, это обоснование той концепции, которая положена в основу правового регулирования вопроса о автоматической фиксации нарушений. Одной из задач государства является обеспечение безопасности дорожного движения. Оспариваемые нормы закона бесспорно имеют легитимную цель, которая заключается в соблюдении правил дорожного движения, уменьшении аварийности на дорогах, и выполнении задач государства по обеспечению безопасности граждан. Статья 13 КУ предусматривает, что собственность обязывает: собственность не может использоваться во вред человеку и обществу. Итак лицо, приобретающее автомобиль, который фактически является источником повышенной опасности для окружающих, несет ответственность перед обществом за свою собственность и ее использование.

Очевидно, что государство не имеет неограниченного человеческого ресурса в Национальной полиции, или существуют случаи, когда часто объективно невозможно установить лицо, которое неправильно осуществило парковку авто. В то же время, владелец транспортного средства, презюмируется, и как его пользователь, который должен быть ответственный за нанесение вреда обществу", - пояснила Совгиря.

Позиция МВД

На заседание были приглашены представители Министерства внутренних дел Украины, которые поддерживают идею конституционности оспариваемых норм, объясняя это тем, что главной ценностью является жизнь и здоровье человека.

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"Сегодня мы говорим о самом важном праве гражданина Украины - быть живым и здоровым. Вопросы, поднятые заявителями в этом конституционном производстве касаются всех без исключения граждан Украины.

Когда в марте 2020 года мы в Министерстве внутренних дел представили обществу и Президенту Украины систему автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД, я попросил руководство патрульной службы посчитать статистику, сколько украинцев погибло на дорогах с момента обретения независимости. Количество людей, погибших на дорогах за почти 29 лет независимости, на тот момент поразило всех, кто это услышал: это было 175 тыс. граждан и гостей нашей страны. На сегодня эта цифра, к сожалению, приближается к 180 тыс. погибших на дорогах Украины.

Кроме риска потерять жизнь, много украинцев теряют свое здоровье на дорогах. За годы независимости более 1,5 млн украинцев получили ранения различной степени тяжести, стали инвалидами, в частности навечно прикованными к постели или инвалидной коляске", - пояснил в суде советник министерства Антон Геращенко.

Он отметил, что автоматические методы фиксации нарушений ПДД существенно уменьшают количество таких нарушений и снижают уровень смертности и травматизма на дорогах.

"Уменьшение смертности на дорогах невозможно без воплощения самых современных, давно проверенных на практике в мире, электронных систем контроля за нарушением ПДД", - отметил Геращенко.

Присутствовавший на заседании начальник юридического департамента МВД Денис Горбась сослался в своем выступлении на европейскую практику и объяснил, что презумпция невиновности, на которую ссылаются жалобщики, касается, в первую очередь, привлечения лица к уголовной ответственности.

"Один из постулатов, которым обосновывают свои предостережения относительно соответствия Конституции Украины спорных положений Кодекса Украины об административных правонарушениях со стороны жалобщиков, это несоответствие спорных норм права принципу презумпции невиновности, закрепленному в ст. 62 Конституции Украины. Если внимательно проанализировать положения ст.62, то можно сделать вывод, что нормы права, что закреплены там, в первую очередь, касаются привлечения лица к уголовной ответственности за совершение преступления", - пояснил Горбась.

Свою позицию высказал также и постоянный представитель Президента Украины в КСУ Федор Вениславский, который также поддерживает идею о том, что, в первую очередь, следует учитывать признание человека, его жизни и здоровья, чести и достоинства, неприкосновенности и безопасности наивысшей социальной ценностью, а государство должно делать все, чтобы достичь этой цели.

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"И, соответственно, целью автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, установленных Кодексом Украины об административных правонарушениях, которые обжалуются субъектом права на конституционное представление, является прежде всего обеспечение безопасности, жизни и здоровья граждан Украины. Одной из наиболее существенных проблем в Украине является абсолютное пренебрежение правилами дорожного движения и усиление юридической, административной ответственности, в первую очередь, за нарушение правил дорожного движения имеет превентивную цель, потому что КСУ в своем решении по делу от 6 июня 2019 года по закону о предотвращении коррупции прямо заявил, что целью административного законодательства является предупреждение совершения правонарушений.

Целью установления таких мероприятий является предупреждение возможных негативных последствий для жизни, здоровья граждан Украины, которым угрожают источники повышенной опасности, которыми являются автомобили", - пояснил Вениславский.

Также в своих выступлениях представители органов власти, ссылались на практику ЕСПЧ, в частности на дело "Фальке против Нидерландов", где суд признал правомерным ответственность именно владельцев транспортных средств.

Сейчас КСУ перешел к рассмотрению дела в письменной форме. После чего будет принято решение.

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