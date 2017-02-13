Дж.Трюдо на встрече с Д.Трампом сосредоточится на ценностях Канады и США
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Премьер-министр Джастин Трюдо на первой встрече с президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне обсудит в основном те вопросы в отношениях Канады и США, взгляды на которые у них совпадают, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Об этом в воскресенье в эфире радиостанции CBC сообщил канадский министр транспорта и глава правительственного комитета по канадско-американским отношениям Марк Гарно.
"Премьер-министр сказал, что донесет до президента Соединенных Штатов те ценности, которые мы разделяем, и это будет справедливо. Мы будем говорить (с США) о том, что у нас общего, но в ряде случаев мы донесем (американской стороне), что у нас есть свой взгляд на определенные вещи ", - заявил М.Гарно.
"Со временем мы придем к более конкретным вопросам, которые также имеют важное значение для двух стран", - добавил министр, не конкретизировав, что именно будут обсуждать Дж.Трюдо и Д.Трамп на первой встрече.
Дж.Трюдо встретится с Трампом в Вашингтоне 13 февраля: "Они обсудят отношения между Канадой и США, а также совместную работу на благо среднего класса канадцев и американцев".