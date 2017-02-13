Дж.Трюдо на зустрічі з Д.Трампом зосередиться на цінностях Канади і США
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Джастін Трюдо на першій зустрічі з президентом Дональдом Трампом в Вашингтоні обговорить в основному ті питання у відносинах Канади і США, погляди на які у них збігаються, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Про це в неділю в ефірі радіостанції CBC повідомив канадський міністр транспорту і глава урядового комітету з канадсько-американським відносинам Марк Гарно.
“Прем’єр-міністр сказав, що донесе до президента Сполучених Штатів ті цінності, які ми поділяємо, і це буде справедливо. Ми будемо говорити (з США) про те, що є у нас спільного, але в ряді випадків ми донесемо (до американської сторони), що у нас є свій погляд на певні речі,” — заявив М.Гарно.
“З часом ми дійдемо до більш конкретних питань, які також мають важливе значення для двох країн,” — додав міністр, не конкретизувавши, що саме обговорюватимуть Дж.Трюдо і Д.Трамп на першій зустрічі.
Дж.Трюдо зустрінеться з Трампом в Вашингтоні 13 лютого: “Вони обговорять відносини між Канадою і США, а також спільну роботу на благо середнього класу канадців і американців”.