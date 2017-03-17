Дж.Маккейн заявил, что сенатор Р.Пол работает "на цель Путина"

Реплика прозвучала в ходе спора между законодателями во время дискуссии по поводу законопроекта в поддержку вступления Черногории в НАТО. Последний законопроект вызвал возражения в Рэнда Пола.

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В ответ Дж.Маккейн с трибуны заявил, что Пол "работает на цель Путина ... расчленить маленькую страну, которая уже стала жертвой попытки переворота".

"Те, кто выступает против, фактически выполняют прихоти и стремление Путина, и я понимаю вес моих слов", - добавил он.

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В ответ Р.Пол взял слово, повторив возражения по поводу законопроекта, а за тем возмущенно покинул зал заседаний.

После этого Дж.Маккейн прямо обвинил коллегу в работе на Путина: "Я снова повторю, сенатор от штата Кентукки теперь работает на Владимира Путина".

Позже пресс-служба Дж.Маккейна от имени Черногории потребовали в Рэнда Пола объяснения, почему он "пытался помешать этой мужественной стране присоединиться к силам, которые защищают мир".