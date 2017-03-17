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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 120071 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 179145 просмотра

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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 130745 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 125221 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117616 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106528 просмотра

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Дж.Маккейн заявил, что сенатор Р.Пол работает "на цель Путина"

Дж.Маккейн заявил, что сенатор Р.Пол работает "на цель Путина"

Киев  •  УНН

 • 11006 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн в ходе спора в Сенате заявил, что известный сенатор-республиканец Рэнд Пол работает на президента России Владимира Путина, передает УНН со ссылкой на The Daily Beast.

Реплика прозвучала в ходе спора между законодателями во время дискуссии по поводу законопроекта в поддержку вступления Черногории в НАТО. Последний законопроект вызвал возражения в Рэнда Пола.

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В ответ Дж.Маккейн с трибуны заявил, что Пол "работает на цель Путина ... расчленить маленькую страну, которая уже стала жертвой попытки переворота".

"Те, кто выступает против, фактически выполняют прихоти и стремление Путина, и я понимаю вес моих слов", - добавил он.

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В ответ Р.Пол взял слово, повторив возражения по поводу законопроекта, а за тем возмущенно покинул зал заседаний.

После этого Дж.Маккейн прямо обвинил коллегу в работе на Путина: "Я снова повторю, сенатор от штата Кентукки теперь работает на Владимира Путина".

Позже пресс-служба Дж.Маккейна от имени Черногории потребовали в Рэнда Пола объяснения, почему он "пытался помешать этой мужественной стране присоединиться к силам, которые защищают мир".

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