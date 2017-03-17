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Дж.Маккейн заявив, що сенатор Р.Пол працює "на мету В.Путіна"

Дж.Маккейн заявив, що сенатор Р.Пол працює "на мету В.Путіна"

Київ • УНН

 • 11017 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Глава комітету з питань збройних сил сенату Джон Маккейн у ході суперечки у Сенаті заявив, що відомий сенатор-республіканець Ренд Пол працює на президента Росії Володимира Путіна, передає УНН з посиланням на The Daily Beast.

Репліка прозвучала у ході суперечки між законодавцями під час дискусії з приводу законопроекту на підтримку вступу Чорногорії до НАТО. Останній законопроект викликав заперечення у Ренда Пола.

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У відповідь Дж.Маккейн з трибуни заявив, що Пол “працює на мету Путіна... розчленувати маленьку країну, яка вже стала жертвою спроби перевороту”.

“Ті, хто виступає проти, фактично виконують забаганки та прагнення Путіна, і я розумію вагу моїх слів,” — додав він.

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У відповідь Р.Пол взяв слово, повторивши заперечення з приводу законопроекту, а за тим обурено залишив залу засідань.

Після цього Дж.Маккейн прямо звинуватив колегу у роботі на Путіна: “Я знову повторю, сенатор від штату Кентукі тепер працює на Володимира Путіна”.

Пізніше прес-служба Дж.Маккейна від імені Чорногорії зажадала у Ренда Пола пояснення, чому він “намагався завадити цій мужній країні приєднатись до сил, які захищають світ”.

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