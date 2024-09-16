Двух сотрудников военизированной охраны уволят за "позорный инцидент" в поезде - Укрзализныця

Укрзализныця решила уволить двух работников военизированной охраны за "позорный инцидент" в поезде, проводит расследование, сообщили в компании в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сотрудники филиала "Ведомственная военизированная охрана", которые допустили позорный инцидент в поезде №43/44 Черкассы - Ивано-Франковск, немедленно будут уволены. Сейчас Укрзализныця проводит служебное расследование этого инцидента, сотрудники отправлены на освидетельствование. Все причастные будут привлечены к ответственности", - сообщили в АО "Укрзализныця" в понедельник в Telegram.

В компании попросили прощения и отметили, что "такое поведение недопустимо для любого сотрудника отрасли".

Как рассказал в комментарии "Суспільне" руководитель Стрыйской районной полиции Андрей Коцур, мужчин высадили из поезда в Стрые Львовской области.

"Кто-то из пассажиров сегодня (16 сентября - ред.) утром перезвонил на "102", что двое в поезде, вероятно, сотрудники правоохранительных органов, находятся в состоянии алкогольного опьянения с признаками избиения. Они ни с кем не конфликтовали, ни с кем не дрались", - отметил Коцур.

Как уточнил Коцур, мужчины являются охраной поезда. Решение о снятии их с поезда принял начальник поезда. В Укрзализныце отметили, что все причастные к инциденту будут привлечены к ответственности.

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