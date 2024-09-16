Двох працівників воєнізованої охорони звільнять за "ганебний інцидент" у поїзді - Укрзалізниця
Київ • УНН
Двох працівників охорони Укрзалізниці після "ганебного інциденту" зняли з поїзда Черкаси – Івано-Франківськ. Укрзалізниця проводить розслідування та обіцяє звільнити причетних до інциденту.
Укрзалізниця вирішила звільнити двох працівників воєнізованої охорони за "ганебний інцидент" у поїзді, проводить розслідування, повідомили в компанії у понеділок, пише УНН.
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"Працівників філії "Відомча воєнізована охорона", які допустили ганебний інцидент у поїзді №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ, негайно буде звільнено. Наразі Укрзалізниця проводить службове розслідування цього інциденту, працівників відправлено на освідування. Всі причетні будуть притягнуті до відповідальності", - повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок у Telegram.
У компанії попросили вибачення та наголосили, що "така поведінка неприпустима для будь-якого працівника галузі".
Як розповів у коментарі "Суспільному" керівник Стрийської районної поліції Андрій Коцур, чоловіків висадили з потяга в Стрию Львівської області.
"Хтось із пасажирів сьогодні (16 вересня - ред.) зранку перетелефонував на "102", що двоє в поїзді, ймовірно, працівники правоохоронних органів, перебувають у стані алкогольного сп’яніння з ознаками побиття. Вони ні з ким не конфліктували, ні з ким не билися", - зазначив Коцур.
Як уточнив Коцур, чоловіки є охороною потяга. Рішення про зняття їх з потяга ухвалив начальник поїзда. В Укрзалізниці наголосили, що усі причетні до інциденту будуть притягнуті до відповідальності.
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