Укрзалізниця наростила вантажоперевезення на 30%
Київ • УНН
З січня по травень 2024 року "Укрзалізниця" перевезла 75,4 млн тонн вантажів, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
За період з січня по травень 2024 року Укрзалізниця транспортувала 75,4 мільйона тонн вантажів, що на 30% перевищує показники того ж періоду минулого року. Пише УНН з посиланням на Укрзалізницю.
"Забезпечуємо стабільну роботу та перевозимо у повному обсязі комерційні вантажі. За підсумками 5 місяців маємо досить вагомі показники як у загальних обсягах перевезень, так і в стратегічному для країни експортному сполученні. Зокрема, у порівнянні з минулим роком на 39% наростили експорт зернових. Готові й надалі повністю забезпечувати економіку країни та потреби бізнесу в перевезеннях", — зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко.
За 5 місяців 2024 року перевезено:
- у внутрішньому сполученні — 32,9 млн тонн, (+ 6,7%);
- на експорт — 38 млн тонн (+57%);
- на імпорт — 4,3 млн тонн (+ 68,5%).
За обсягами перевезень у січні-травні 2024 року лідерами стали:
- залізна і марганцева руда — 19,3 млн тонн;
- зернові вантажі — 18,8 млн тонн;
- кам’яне вугілля — 11,5 млн тонн;
- мінбудматеріали — 10,8 млн тонн.
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