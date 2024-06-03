Укрзализныця нарастила грузоперевозки на 30%

За период с января по май 2024 года Укрзализныця транспортировала 75,4 миллиона тонн грузов, что на 30% превышает показатели того же периода прошлого года. Пишет УНН со ссылкой на Укрзализныцю.

"Обеспечиваем стабильную работу и перевозим в полном объеме коммерческие грузы. По итогам 5 месяцев имеем достаточно весомые показатели как в общих объемах перевозок, так и в стратегическом для страны экспортном сообщении. В частности, по сравнению с прошлым годом на 39% нарастили экспорт зерновых. Готовы и в дальнейшем полностью обеспечивать экономику страны и потребности бизнеса в перевозках", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

За 5 месяцев 2024 года перевезено:

во внутреннем сообщении-32,9 млн тонн, (+6,7%);

на экспорт — 38 млн тонн (+57%);



на импорт-4,3 млн тонн (+ 68,5%).



По объемам перевозок в январе-мае 2024 года лидерами стали:

железная и марганцевая руда-19,3 млн тонн;

зерновые грузы-18,8 млн тонн;



каменный уголь-11,5 млн тонн;



минстройматериалы-10,8 млн тонн.



Напомним

Укрзализныця передала на нужды Сил обороны еще два модернизированных вагона для эвакуации раненых.