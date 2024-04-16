Двух мужчин в Киевской области ударило током на бурении скважины во время дождя, один погиб

Двое мужчин были поражены электрическим током, один со смертельным исходом, во время бурения скважины в дождливую погоду в Киевской области, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

В Киевской области двух мужчин поразило током. В результате удара током, к сожалению, один из них - 69-летний мужчина - скончался на месте. Другой работник не пострадал - сообщили в полиции Киевской области в Telegram.

Как сообщается, инцидент произошел 15 апреля в Рокитнянской громаде, что на Белоцерковщине.

"Двое мужчин выполняли работы по бурению скважины. Рабочие работали во время дождя, когда самодельная металлическая конструкция, с помощью которой проводились работы, находилась над линией электросети. В этот момент по металлической установке, на которой находились мужчины, прошел электрический ток", - рассказали в полиции.

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