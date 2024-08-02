Двое детей и женщина вернулись из оккупированной Луганщины на подконтрольную Украине территорию в рамках воссоединения семей. Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул заинтересованность Украины в возвращении граждан домой.
Двое детей вернулись из оккупированной части Луганской области вместе с еще одной женщиной на подконтрольную Украине территорию в рамках воссоединения семей, сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, пишет УНН.
Детали
"В рамках воссоединения семей, предусмотренного Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны, на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть дочь и сына из Луганской области, которые уже встретились с мамой. Также на родную землю вернулась женщина, которая воссоединилась с дочерью", - сообщил Лубинец в Telegram.
Он подчеркнул, что "Украина в очередной раз выражает максимальную заинтересованность в возвращении наших граждан домой и работает над этим".
Лубінець: відбувся обмін листами військовополонених між Україною та росією2 августа 2024, 11:59 • 39022 просмотра