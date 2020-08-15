Двое освобожденных украинцев из Беларуси вернулись в Украину - Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Двое освобожденных украинцев в Беларуси Константин Реуцкий и Евгений Васильев, которых ранее задерживали во время протестов в Минске, вернулись в Украину. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, передает УНН.
"Константин Реуцкий и Евгений Васильев только что пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде посольства Украины в Беларуси, успешно решившкй ряд вопросов и обеспечившей логистику", - сообщил Кулеба.
Ранее, 14 августа, стало известно, что в Беларуси освободили двух украинских журналистов и волонтеров Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Напомним, 12 августа около 17:00 сотрудники МВД РБ задержали двух волонтеров общественной организации "Восток SOS" - граждан Украины Константина Реуцкого и Евгения Васильева.
Константин Реуцкий и Евгений Васильев только пересекли границу. Они уже в Украине, а значит, дома. Спасибо команде Посольства Украины в Беларуси, успешно решила ряд вопросов и обеспечила логистику.- Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020