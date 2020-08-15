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Двоє звільнених українців з Білорусі повернулися в Україну - Кулеба

Двоє звільнених українців з Білорусі повернулися в Україну - Кулеба

Київ • УНН

 • 16271 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Двоє звільнених українців у Білорусі Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, яких раніше затримували під час протестів у Мінську, повернулися в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.

"Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - повідомив Кулеба.

Раніше, 14 серпня, стало відомо, що у Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Нагадаємо, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС РБ затримали двох волонтерів громадської організації "Схід SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.

Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020

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