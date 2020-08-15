Двоє звільнених українців з Білорусі повернулися в Україну - Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Двоє звільнених українців у Білорусі Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв, яких раніше затримували під час протестів у Мінську, повернулися в Україну. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter, передає УНН.
"Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику", - повідомив Кулеба.
Раніше, 14 серпня, стало відомо, що у Білорусі звільнили двох українських журналістів і волонтерів Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.
Нагадаємо, 12 серпня близько 17:00 співробітники МВС РБ затримали двох волонтерів громадської організації "Схід SOS" - громадян України Костянтина Рєуцького і Євгенія Васильєва.
Костянтин Рєуцький і Євген Васильєв щойно перетнули кордон. Вони вже в Україні, а отже, вдома. Дякую команді Посольства України в Білорусі, яка успішно вирішила низку питань і забезпечила логістику.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 15, 2020