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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 22140 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104992 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 83534 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104721 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116924 просмотра

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5 марта, 17:33 • 146917 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147645 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Двое военных в оккупированном Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракеты

Двое военных в оккупированном Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный пуск ракеты

Киев  •  УНН

 • 9036 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Подконтрольный Кремль “Крымский гарнизонный военный суд” взыскал 31 миллион рублей с двух военнослужащих Черноморского флота, которые случайно запустили авиационную ракету “воздух—поверхность” Х-29ТД на аэродроме в оккупированных Саках. Об этом говорится в решении суда, на которое обратил внимание “Коммерсант”, пишет УНН.

Инцидент произошел в 2017 году. Техники Алексей Чебанов и Николай Зверев запустили Х-29ТД в ангаре, когда проверяли ее на аппаратуре комплекса “Ока”. Перед подачей тока они не убедились в исправности чековых механизмов ракеты. При полете она снесла ворота и часть стены ангара, уничтожила различное оборудование и еще одну Х-29ТД. Обе ракеты списали.

В июне 2019 года так называемый “Крымский гарнизонный военный суд” признал Чебанова и Зверева виновными в нарушении правил обращения с оружием. Их ограничили в военной службе с удержанием части денежного довольствия в пользу государства.

Кроме этого, Минобороны потребовало с военнослужащих 46,5 миллиона рублей за списанные ракеты и другую поврежденную технику. Суд удовлетворил эти требования частично, взыскав с Чебанова 16 миллионов рублей, а со Зверева 15 миллионов.

Как писал УНН ранее, в Крыму оккупационная власть решила продать здание Украинского геологоразведочного института.

Украинские Национальные Новости

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