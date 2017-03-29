Двое заключенных погибли во время бунта в колонии в Мексике
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Двое заключенных были убиты и 13 получили ранения во время тюремного бунта на севере Мексики. Об этом со ссылкой на обнародованное во вторник заявление правительство штата Нуэво-Леон сообщает Reuters, передает УНН.
Люди пострадали в исправительной колонии Кадерейта недалеко от города Монтеррей после того, как около 50 заключенных напали на аптеку в тюрьме и подожгли камеры, говорится в заявлении правительства.
Накануне, в понедельник, двое охранников и пять заключенных были ранены после того, как заключенные блокировали коридоры в заведении горящими матрасами.
В пятницу трое заключенных погибли во время тюремного бунта в соседнем штате Тамаулипас после побега из тюрьмы.
Напомним, в марте начальник тюрьмы в городе Матиас-Ромеро в штате Оахака на юге Мексики был захвачен в заложники группой заключенных.
В феврале 2016 года 49 человек были убиты во время драки банд в тюрьме Топо Чико в Монтеррее.