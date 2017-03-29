Двое заключенных погибли во время бунта в колонии в Мексике

Люди пострадали в исправительной колонии Кадерейта недалеко от города Монтеррей после того, как около 50 заключенных напали на аптеку в тюрьме и подожгли камеры, говорится в заявлении правительства.

Накануне, в понедельник, двое охранников и пять заключенных были ранены после того, как заключенные блокировали коридоры в заведении горящими матрасами.

В пятницу трое заключенных погибли во время тюремного бунта в соседнем штате Тамаулипас ​​после побега из тюрьмы.

Напомним, в марте начальник тюрьмы в городе Матиас-Ромеро в штате Оахака на юге Мексики был захвачен в заложники группой заключенных.

В феврале 2016 года 49 человек были убиты во время драки банд в тюрьме Топо Чико в Монтеррее.