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Двоє ув'язнених загинули під час бунту в колонії у Мексиці

Двоє ув'язнених загинули під час бунту в колонії у Мексиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Двоє в'язнів було вбито і 13 отримали поранення під час тюремного бунту на півночі Мексики. Про це з посиланням на оприлюднену у вівторок заяву уряд штату Нуево-Леон повідомляє Reuters, передає УНН.

Люди постраждали в виправній колонії Кадерейта неподалік від міста Монтеррей після того, як близько 50 ув'язнених напали на аптеку у в'язниці і підпалили камери, сказано у заяві уряду.

Напередодні, у понеділок, двоє охоронців і п'ять ув'язнених були поранені після того, як ув'язнені блокували коридори у закладі палаючими матрацами.

У п'ятницю троє ув'язнених загинули під час тюремного бунту в сусідньому штаті Тамауліпас після втечі з в'язниці.

Нагадаємо, у березні начальник в’язниці в місті Матіас-Ромеро в штаті Оахака на півдні Мексики був захоплений в заручники групою ув’язнених.

У лютому 2016 року 49 осіб було вбито під час бійки банд у в'язниці Топо Чіко в Монтерреї.

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