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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42302 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118988 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129680 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120863 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125156 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 128094 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152840 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150958 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Двое украинцев победили на старте чемпионата мира по бадминтону

Двое украинцев победили на старте чемпионата мира по бадминтону

Киев  •  УНН

 • 12718 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В рамках личного чемпионата мира по бадминтону в Базеле (Швейцария) двое украинский стартовали с победы, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию бадминтона Украины.

В первом же туре на площадку вышла смешанная пара украинском Валерий Атращенков - Елизавета Жаркая (82-ги в мировом рейтинге), они встречались с паром из США Мэтью Фогерти - Изабель Жонг (79-пара в рейтинге). Украинцы уверенно переиграли соперников со счетом 21:9, 21:10.

Сегодня на нашу пару ожидает более сложное испытание - они встретятся с парой из Индонезии (9-е в рейтинге и 10-е сеяные на чемпионате). Также в борьбу вступит наш Артем Почтарев.

Справка: первый чемпионат мира прошел в 1977 году в городе Мальме (Швеция). В первом чемпионате участвовало 135 игроков из 26 стран, а в нынешнем, 25-м, участвуют 359 игроков из 46 стран. Сначала чемпионаты мира проводились один раз в 3 года, а после 1983 года начали проводиться один раз в 2 года. С 2006 года личные чемпионаты мира проводятся уже в течение всех лет, кроме тех, когда проходят Олимпийские Игры (ОИ) - в 2020 ОИ пройдут в Токио. Чемпионат мира 2021 пройдет в Испании, в 2022 году в Японии, в 2023 в Дании и в 2025 - в Париже.

Украинские Национальные Новости

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