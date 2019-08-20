Двое украинцев победили на старте чемпионата мира по бадминтону

В первом же туре на площадку вышла смешанная пара украинском Валерий Атращенков - Елизавета Жаркая (82-ги в мировом рейтинге), они встречались с паром из США Мэтью Фогерти - Изабель Жонг (79-пара в рейтинге). Украинцы уверенно переиграли соперников со счетом 21:9, 21:10.

Сегодня на нашу пару ожидает более сложное испытание - они встретятся с парой из Индонезии (9-е в рейтинге и 10-е сеяные на чемпионате). Также в борьбу вступит наш Артем Почтарев.

Справка: первый чемпионат мира прошел в 1977 году в городе Мальме (Швеция). В первом чемпионате участвовало 135 игроков из 26 стран, а в нынешнем, 25-м, участвуют 359 игроков из 46 стран. Сначала чемпионаты мира проводились один раз в 3 года, а после 1983 года начали проводиться один раз в 2 года. С 2006 года личные чемпионаты мира проводятся уже в течение всех лет, кроме тех, когда проходят Олимпийские Игры (ОИ) - в 2020 ОИ пройдут в Токио. Чемпионат мира 2021 пройдет в Испании, в 2022 году в Японии, в 2023 в Дании и в 2025 - в Париже.