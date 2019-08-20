Двоє українців перемогли на старті чемпіонату світу з бадмінтону

У першому ж турі на майданчик вийшла змішана пара українців Валерій Атращенков - Єлизавета Жарка (82-гі в світовому рейтингу), вони зустрічалися з парою з США Метью Фогерті – Ізабель Жонг (79-та пара в рейтингу). Українці впевнено переграли суперників з рахунком 21:9, 21:10.

Сьогодні на нашу пару очікує більш складне випробування - вони зустрінуться з парою з Індонезії (9-ті в рейтингу і 10-ті сіяні на чемпіонаті). Також в боротьбу вступить наш Артем Почтарьов.

Довідка УНН: перший чемпіонат світу пройшов в 1977 році в місті Мальме (Швеція). У першому чемпіонаті брало участь 135 гравців з 26 країн, а в нинішньому, 25-му, беруть участь 359 гравців з 46 країн. Спочатку чемпіонати світу проводилися один раз на 3 роки, а після 1983 року почали проводитися один раз в 2 роки. З 2006 року особисті чемпіонати світу проводяться вже протягом усіх років, окрім тих, коли проходять Олімпійські Ігри (ОІ) - в 2020 ОІ пройдуть в Токіо. Чемпіонат світу 2021 року відбудеться в Іспанії, у 2022 року в Японії, в 2023 в Данії і в 2025 - в Парижі.