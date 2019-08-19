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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 42228 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118976 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129668 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120851 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 125150 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128094 просмотра

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5 марта, 17:33 • 152840 просмотра

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Двое украинских кадетов завоевали звание вице-чемпионов мира по шахматам

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КИЕВ. 19 августа. УНН. В Минске завершился третий чемпионат мира по рапиду и блицу среди кадетов, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.

Две “серебряных” медали — такое достижение украинских шахматистов на третьем чемпионате мира среди юношей и девушек по рапиду и блицу. Оба “серебра” были выиграны в турнире по быстрым шахматам.

В возрастной категории до 12 лет Тихон Черняев с 7,5 очками принял участие в распределении 1-4 мест и стал вторым только по дополнительным показателям. Так же 7,5 очков набрал Игорь Самуненков в турнире до 10 лет и так же занял второе место. Среди девушек лучший результат — 6,5 очков и 5 — место показала Анжелика Ломакина.

Отмечено, что в блиц-турнире украинцы остались без медалей.

Кроме того добавим, в соревнованиях принимали участие 48 юных шахматистов Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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