Двое украинских кадетов завоевали звание вице-чемпионов мира по шахматам
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В Минске завершился третий чемпионат мира по рапиду и блицу среди кадетов, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию шахмат Украины.
Две “серебряных” медали — такое достижение украинских шахматистов на третьем чемпионате мира среди юношей и девушек по рапиду и блицу. Оба “серебра” были выиграны в турнире по быстрым шахматам.
В возрастной категории до 12 лет Тихон Черняев с 7,5 очками принял участие в распределении 1-4 мест и стал вторым только по дополнительным показателям. Так же 7,5 очков набрал Игорь Самуненков в турнире до 10 лет и так же занял второе место. Среди девушек лучший результат — 6,5 очков и 5 — место показала Анжелика Ломакина.
Отмечено, что в блиц-турнире украинцы остались без медалей.
Кроме того добавим, в соревнованиях принимали участие 48 юных шахматистов Украины.