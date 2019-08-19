Двоє українських кадетів вибороли звання віце-чемпіонів світу з шахів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У Мінську завершився третій чемпіонат світу з рапіду та бліцу серед кадетів, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію шахів України.
Дві “срібні” медалі — такий здобуток українських шахістів на третьому Чемпіонаті світу серед юнаків та дівчат з рапіду та бліцу. Обидва “срібла” були виграні у турнірі зі швидких шахів.
У віковій категорії до 12 років Тихон Черняєв із 7,5 очками взяв участь у розподілі 1-4 місць і став другим лише за додатковими показниками. Так саме 7,5 очок набрав Ігор Самуненков у турнірі до 10 років і так саме посів друге місце. Серед дівчат найкращий результат — 6,5 очок та 5 — місце показала Анжеліка Ломакіна.
Зазначено, що в бліц-турнірі українці залишились без медалей.
Окрім того додамо, у змаганнях брали участь 48 юних шахістів України.