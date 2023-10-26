Двое студентов "заминировали" колледж: правоохранители начали уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Днепровском районе столицы несовершеннолетние сообщили на спецлинию о заминировании учебного заведения. Сообщение оказалось ложным. Шутников правоохранители доставили в управление полиции. Об этом сообщает Полиция Киева, пишет УНН.
Цитата
“Как выяснилось, парень оставил свой телефон на зарядке без присмотра, а тем временем двое других студентов позвонили с его номера в полицию и сообщили о „заминировании“ колледжа. Они рассказали, что хотели таким образом пошутить”, — сообщили в полиции.
Детали
Правоохранители осмотрели помещение учебного заведения и, к счастью, никаких опасных предметов или веществ не обнаружили. Полицейские установили владельца мобильного телефона, с которого поступил вызов, а также личности "шутников".
По факту ложного вызова полиция возбудила уголовное производство по ч. 2 ст. 259 УКУ — заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. За такую "шутку" предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет.
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Напомним
6 октября в полицию поступило анонимное сообщение о возможной угрозе в учебных заведениях Киевской области.
Правоохранители проверили помещения, опасных веществ и предметов не обнаружено.