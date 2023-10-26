Двоє студентів “замінували” коледж: правоохоронці розпочали кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Дніпровському районі столиці неповнолітні повідомили спецлінію про замінування навчального закладу. Повідомлення виявилося хибним, а жартівників правоохоронці доправили до управління поліції. Про це повідомляє Поліція Києва, пише УНН.
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“Як з’ясувалось, хлопець залишив свій телефон на зарядці без нагляду, а тим часом двоє інших студентів зателефонували з його номера до поліції та повідомили про „замінування“ коледжу. Вони розповіли, що хотіли таким чином пожартувати”, — повідомили в поліції.
Деталі
Правоохоронці оглянули приміщення навчального закладу та, на щастя, жодних небезпечних предметів чи речовин не виявили. Поліцейські встановили власника мобільного телефону, з якого надійшов виклик, а також особи "жартівників".
За фактом хибного виклику поліція порушила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 259 ККУ — завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. За такий "жарт" передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.
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Нагадаємо
6 жовтня до поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу загрозу у навчальних закладах Київської області.
Правоохоронці перевірили приміщення, небезпечних речовин та предметів не виявлено.