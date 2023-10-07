На Київщині правоохоронці перевіряли повідомлення про можливу небезпеку навчальних закладів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Правоохоронці Київщини перевірили інформацію про можливу небезпеку навчальних закладів. Про це повідомляє поліція Київщини, пише УНН.
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У п’ятницю, 6 жовтня до поліції надійшло анонімне повідомлення про можливу загрозу у навчальних закладах Київської області.
Наразі правоохоронці завершили перевірку приміщень. Небезпечних речовин та предметів не виявлено.
На місці працювали поліцейські Київщини, патрульні, рятувальники та аварійна газова служба.
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