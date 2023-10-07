На Киевщине правоохранители проверяли сообщения о возможной опасности учебных заведений.
Киев • УНН
Киев. 7 октября. УНН. Правоохранители Киевской области проверили информацию о возможной опасности учебных заведений. Об этом сообщает полиция Киевщины, пишет УНН.
Детали
В п’ятницу, 6 октября в полицию поступило анонимное сообщение о возможной угрозе в учебных заведениях Киевской области.
Сейчас правоохранители завершили проверку помещений. Опасных веществ и предметов не обнаружено.
На месте работали полицейские Киевщины, патрульные, спасатели и аварийная газовая служба.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киевщине закрыли школы, из-за сообщения о возможной опасности