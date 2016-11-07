Два человека погибли в результате ДТП на Буковине

Так, авария произошла 6 ноября в 19 часов в селе Острыця Герцаевского района. В результате столкновения двух автомобилей на месте происшествия погибли водители автомобилей.

Установлено, что 35-летний житель села Магала Новоселицкого района, управляя автомобилем марки "БМВ", допустил лобовое столкновение с автомобилем такой же марки под управлением 27-летнего жителя села Маморныця Герцаевского района.

В результате ДТП водители транспортных средств от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Четверо пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.