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15 марта, 19:03 • 112201 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 158055 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 132737 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 125637 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109969 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104063 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100491 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Два человека погибли в результате ДТП на Буковине

Два человека погибли в результате ДТП на Буковине

Киев • УНН

 • 6005 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на Буковине, погибли два человека и четверо пострадали. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции в Черновицкой области.

Так, авария произошла 6 ноября в 19 часов в селе Острыця Герцаевского района. В результате столкновения двух автомобилей на месте происшествия погибли водители автомобилей.

Установлено, что 35-летний житель села Магала Новоселицкого района, управляя автомобилем марки "БМВ", допустил лобовое столкновение с автомобилем такой же марки под управлением 27-летнего жителя села Маморныця Герцаевского района.

В результате ДТП водители транспортных средств от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия. Четверо пассажиров с телесными повреждениями госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Черновцы.

Правоохранители выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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