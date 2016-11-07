Двоє осіб загинуло внаслідок ДТП на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на Буковині, загинуло двоє осіб та четверо осіб постраждали. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції в Чернівецькій області.
Так, аварія трапилася 6 листопада о 19 годині в селі Остриця Герцаївського району. У результаті зіткнення двох автомобілів на місці події загинули водії автівок.
Встановлено, що 35-річний житель села Магала Новоселицького району, керуючи автомобілем марки “БМВ”, допустив лобове зіткнення із автомобілем такої ж марки, під керуванням 27-річного жителя села Маморниця Герцаївського району.
У результаті ДТП водії транспортних засобів від отриманих тілесних ушкоджень загинули на місці події. Четверо пасажирів із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.
Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.