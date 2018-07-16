Два человека на Буковине отравились грибами

"15 июля в реанимационное отделение Путильской центральной районной больницы с диагнозом отравление грибами поступили двое жителей города Вижница, 1975 и 1981 года рождения. Мужчина и женщина приехали в гости к родственникам, во время отдыха собрали грибов и приготовили их. После этого им стало плохо и люди обратились в лечебное учреждение. Сейчас пострадавшие еще находятся в больнице, они переведены в инфекционное отделение", - говорится в сообщении.

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В ГСЧС предупреждают, что сейчас, в грибной сезон, есть большой риск отравления грибами.

Напомним, в Верховинском районе во время сбора грибов в лесу заблудилась группа туристов в количестве 13 человек, из них 3 детей.