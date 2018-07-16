Двоє осіб на Буковині отруїлись грибами
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В Путивльському районі Чернівецької області двоє осіб отруїлись грибами. Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Чернівецькій області, передає УНН.
"15 липня до реанімаційного відділення Путильської центральної районної лікарні з діагнозом отруєння грибами поступили двоє мешканців міста Вижниця, 1975 та 1981 років народження. Чоловік та жінка приїхали в гості до родичів, під час відпочинку назбирали грибів та приготували їх. Після цього їм стало зле і люди звернулися до лікувального закладу. Наразі потерпілі ще перебувають в лікарні, їх переведено в інфекційне відділення", - йдеться у повідомленні.
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У ДСНС попереджають, що зараз, в грибний сезон, є великий ризик отруєння грибами.
Нагадаємо, у Верховинському районі підчас збору грибів у лісі заблукала група туристів в кількості 13 чоловік, з них 3 дітей.