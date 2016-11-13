Два человека погибли в результате землетрясения в Новой Зеландии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Два человека погибли в результате мощного землетрясения в Новой Зеландии. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
"Два человека погибли после мощного землетрясения магнитудой 7,8, произошедшего на Южном острове Новой Зеландии", - говорится в сообщении.
В то же время телеканал 1news сообщает, что премьер-министр Джон Кей подтвердил два смертельных случая в результате землетрясения. Ранее, по данным телеканала, стало известно об одном погибшем под завалами здания в городе Коикоура. Еще одного человека вытащили из-под завалов живым.
Напомним, в Новой Зеландии 13 ноября произошло землетрясение, которое вызвало цунами.