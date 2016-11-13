Двоє людей загинуло внаслідок землетрусу у Новій Зеландії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Двоє людей загинуло внаслідок потужного землетрусу в Новій Зеландії. Про це повідомляє BBC, передає УНН.
“Двоє людей загинуло після потужного землетрусу магнітудою 7,8, що стався на Південному острові Нової Зеландії”, — йдеться у повідомленні.
Водночас телеканал 1news повідомляє, що прем’єр-міністр Джон Кей підтвердив два смертельних випадки внаслідок землетрусу. Раніше, за даними телеканалу, стало відомо про одного загиблого під завалами будівлі у місті Коікоура. Ще одну людину витягли з-під завалів живою.
Нагадаємо, у Новій Зеландії 13 листопада стався землетрус, який викликав цунамі.