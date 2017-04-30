Два человека погибли при пожаре в Житомирской области

Возгорание произошло сегодня ночью в пгт. Хорошев, огонь увидели соседи, которые и сообщили спасателям.

Площадь возгорания составляла около 120 квадратных метров.

"Во время ликвидации возгорания, в одной из жилых комнат дома, пожарные обнаружили тела двух человек. Ими оказались - 29-летний владелец дома и его 32-летняя сожительница. Совместными усилиями двух очередных отделений в 02:10 пожар был локализован и в 06:35 - ликвидирован. Огнем уничтожена крыша по всей площади здания и повреждено 65 кв.м. стен. Дом второго владельца внутри остался почти не поврежденным", - сообщили в ГСЧС.

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Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.