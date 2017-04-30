Двоє людей загинуло під час пожежі на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 30 квітня. УНН. Двоє людей загинули внаслідок пожежі на Житомирщині, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ДСНС області.
Займання сталось сьогодні вночі у смт. Хорошів, вогонь побачили сусіди, які й повідомили рятувальників.
Площа займання складала майже 120 квадратних метрів.
"Під час ліквідації загоряння, в одній із житлових кімнат оселі, вогнеборці виявили тіла двох людей. Ними виявилися – 29-річний власник будинку та його 32-річна співмешканка. Спільними зусиллями двох чергових відділень о 02:10 пожежу було локалізовано та о 06:35 – ліквідовано. Вогнем знищено дах на всій площі будівлі та пошкоджено 65 кв.м. стін. Частина будинку другого власника всередині залишилася майже не ушкодженою", - повідомили у ДСНС.
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Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння.