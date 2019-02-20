Два человека за неделю отравились грибами
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В течение недели с 11 по 17 февраля в Украине два человека отравились грибами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"Два случая отравления дикорастущими грибами, в результате которых заболели два человека (в том числе один ребенок)", - сообщили в центре.
В частности, один человек отравилась грибами в Винницкой области. Еще один - 15-летний ребенок - заболел в Полтавской области.
Всего за отчетную неделю зарегистрировано три случая пищевого отравления. Так, зарегистрировано еще и один случай ботулизма в Запорожской области, в результате которого заболели два человека. Противоботулиническая сыворотка введена двум больным.
Напомним, неделей ранее ботулизмом заболели трое украинцев.