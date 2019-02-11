У Запорізькій області мати та доньку госпіталізували через ботулізм

"9 січня 2019 року у стані середньої важкості до відділення інтенсивної терапії КУ "Обласна інфекційна лікарня" м. Запоріжжя доставлено двох мешканців смт. Михайлівка Михайлівського району (мати та дочка) з діагнозом "ботулізм", - йдеться у повідомленні.



У ході проведення епідеміологічного розслідування встановлено, що жінки вживали рибні консерви з карася, виготовлені ними в домашніх умовах восени 2018 року.



За даними центру, станом на 11 січня після введення постраждалим протиботулінічної сироватки стан постраждалих стабілізовано.



Крім того, у 2018 році в Запорізькій області зареєстровано 11 випадків захворювання на ботулізм з 14 постраждалими, 3 з яких померли. Причиною захворювання на ботулізм в цих випадках послужила риба як домашнього, так і промислового виробництва, придбана в торгівельній мережі.



Нагадаємо, через домашній паштет на ботулізм захворів мешканець Івано-Франківщини.