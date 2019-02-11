В Запорожской области мать и дочь госпитализировали из-за ботулизма
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В Запорожской области мать и дочь оказались в больнице из ботулизм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины.
"9 января 2019 года в состоянии средней тяжести в отделение интенсивной терапии КУ "Областная инфекционная больница" г. Запорожье доставлены двое жителей пгт. Михайловка Михайловского района (мать и дочь) с диагнозом "ботулизм", - говорится в сообщении.
В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что женщины употребляли рыбные консервы из карася, изготовленные ими в домашних условиях осенью 2018 года.
По данным центра, по состоянию на 11 января после введения пострадавшим противоботулинической сыворотки состояние пострадавших стабилизировано.
Кроме того, в 2018 году в Запорожской области зарегистрировано 11 случаев заболевания ботулизмом с 14 пострадавшими, 3 из которых умерли. Причиной заболевания ботулизмом в этих случаях послужила рыба как домашнего, так и промышленного производства, приобретенная в торговой сети.
Напомним,из-за домашнего паштета ботулизмом заболел житель Ивано-Франковской области.