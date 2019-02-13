Ботулізмом за тиждень захворіли троє українців

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні за тиждень з 4 по 10 лютого зареєстровано два випадки ботулізму, у результаті яких захворіли три людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.