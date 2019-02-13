Ботулізмом за тиждень захворіли троє українців
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні за тиждень з 4 по 10 лютого зареєстровано два випадки ботулізму, у результаті яких захворіли три людини. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"За тиждень поточного року було зареєстровано: два випадки ботулізму, внаслідок яких захворіло три особи", - повідомили у ЦГЗ МОЗ.
Так, один випадок ботулізму стався у Хмельницькій області, де захворіли двоє людей. У Вінницькій області був ще один випадок - один хворий.
Протиботулінічну сироватку введено двом хворим у Хмельницькій області.
Нагадаємо, у Запорізькій області мати та доньку госпіталізували через ботулізм.