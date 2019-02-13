Ботулизмом за неделю заболели трое украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине за неделю с 4 по 10 февраля зарегистрировано два случая ботулизма, в результате которых заболели три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
"За неделю текущего года было зарегистрировано: два случая ботулизма, в результате которых заболело три человека", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.
Так, один случай ботулизма произошел в Хмельницкой области, где заболели два человека. В Винницкой области был еще один случай - один больной.
Противоботулиническую сыворотку введено двум больным в Хмельницкой области.
Напомним, в Запорожской области мать и дочь госпитализировали из-за ботулизма.