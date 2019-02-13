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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63663 просмотра

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8 марта, 10:25 • 84835 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 130748 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130062 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

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Ботулизмом за неделю заболели трое украинцев

Ботулизмом за неделю заболели трое украинцев

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине за неделю с 4 по 10 февраля зарегистрировано два случая ботулизма, в результате которых заболели три человека. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"За неделю текущего года было зарегистрировано: два случая ботулизма, в результате которых заболело три человека", - сообщили в ЦОЗ Минздрава.

Так, один случай ботулизма произошел в Хмельницкой области, где заболели два человека. В Винницкой области был еще один случай - один больной.

Противоботулиническую сыворотку введено двум больным в Хмельницкой области.

Напомним, в Запорожской области мать и дочь госпитализировали из-за ботулизма.

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