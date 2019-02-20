Двоє людей за тиждень отруїлися грибами
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.
"Два випадки отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких захворіли дві особи (зокрема одна дитина)", - повідомили у центрі.
Зокрема, одна людина отруїлася грибами у Вінницькій області. Ще одна - 15-ти річна дитина - захворіла у Полтавській області.
Загалом за звітний тиждень зареєстровано три випадки харчового отруєння. Так, зареєстровано ще й один випадок ботулізму в Запорізькій області, внаслідок якого захворіли дві особи. Протиботулінічну сироватку введено двом хворим.
Нагадаємо, тижнем раніше ботулізмом захворіли троє українців.