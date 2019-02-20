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Двоє людей за тиждень отруїлися грибами

Двоє людей за тиждень отруїлися грибами

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні двоє людей отруїлися дикорослими грибами. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України.

"Два випадки отруєння дикорослими грибами, внаслідок яких захворіли дві особи (зокрема одна дитина)", - повідомили у центрі.

Зокрема, одна людина отруїлася грибами у Вінницькій області. Ще одна - 15-ти річна дитина - захворіла у Полтавській області.

Загалом за звітний тиждень зареєстровано три випадки харчового отруєння. Так, зареєстровано ще й один випадок ботулізму в Запорізькій області, внаслідок якого захворіли дві особи. Протиботулінічну сироватку введено двом хворим.

Нагадаємо, тижнем раніше ботулізмом захворіли троє українців.

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