Двое детей погибли в результате отравления угарным газом в Харьковской области

Сегодня, 1 ноября в 07:20 к спасателям поступило сообщение от врачей центральной городской больницы г. Изюм, что к ним попали двое детей (девочки 2013 и 2014 рождения) с сильным отравлением угарным газом. Чуть позже также стало известно, что они умерли в больнице.

В ходе проверки спасатели выяснили, что в частном доме в селе Искра на ул. Кунянской произошел небольшой пожар. В этом момент хозяева находились на улице, возились по хозяйству, в доме спали их дети.

По предварительным данным в результате короткого замыкания новогодней гирлянды начало плавиться ее полимерная оплетка, загорелась штора и частично диван. В результате этого образовалось сильное задымление. Когда в помещении концентрация кислорода приблизилась к нулю, горение самоликвидировалось.

Окончательные обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа Изюмского райотдела милиции.