Двоє дітей загинуло внаслідок отруєння чадним газом на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Харківщині двоє дітей загинули внаслідок отруєння чадним газом на пожежі. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНсм в Харківській області.
Сьогодні, 1 листопада о 07:20 до рятувальників надійшло повідомлення від лікарів центральної міської лікарні м. Ізюм , що до них потрапило двоє дітей (дівчинки 2013 та 2014 років народження) із сильним отруєнням чадним газом. Трохи згодом також стало відомо, що вони померли в лікарні.
В ході перевірки рятувальники з'ясували, що у приватному будинку у селі Іскра на вул. Кунянській сталась невелика пожежа. На цей момент господарі перебували надворі, порались по господарству, у хаті спали їхні діти.
За попередніми даними в результаті короткого замкнення новорічної гірлянди почало плавитись її полімерне обплетення, загорілась штора та частково диван. В результаті цього утворилось сильне задимлення. Коли в приміщенні концентрація кисню наблизилась до нуля, горіння самоліквідувалось.
Остаточні обставини події з’ясовує слідчо-оперативна група Ізюмського райвідділу поліції.