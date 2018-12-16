Двое детей отравились угарным газом во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Во Львове женщина и двое детей попали в больницу из-за отравления, вероятно, угарным газом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на суточную справку департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.
"15 декабря в 17:55 во Львове ул. Гринченко 14 в 5-ти этажном жилом доме, оборудованном газонагревателем (газовая колонка), отравились, вероятно, угарным газом, три человека, из них двое детей", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое детей погибли в пожаре, еще один госпитализирован
Пострадали женщина 1985 года рождения, а также дети 2012 и 2007 года рождения. Их доставили в больницу.
Как сообщал УНН, двух детей в Краматорске госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.