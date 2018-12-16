Двое детей отравились угарным газом во Львове

"15 декабря в 17:55 во Львове ул. Гринченко 14 в 5-ти этажном жилом доме, оборудованном газонагревателем (газовая колонка), отравились, вероятно, угарным газом, три человека, из них двое детей", – говорится в сообщении.

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Пострадали женщина 1985 года рождения, а также дети 2012 и 2007 года рождения. Их доставили в больницу.

Как сообщал УНН, двух детей в Краматорске госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом.