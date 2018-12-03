Двоє дітей через чадний газ потрапили до лікарні у важкому стані
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Двох дітей у Краматорську Донецької області госпіталізували у важкому стані з отруєнням чадним газом. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
Повідомлення про нещасний випадок, що стався на вулиці Блюхера у Краматорську, рятувальники отримали 2 грудня о 21:25.
"До дитячої лікарні міста Краматорська були госпіталізовані дві дитини з отруєнням чадним газом у важкому стані. Імовірна причина трагедії – спроба дітей самостійно розпалити піч на твердому паливі", - зазначили у відомстві.
Нагадаємо, наприкінці листопада від отруєння чадним газом у Донецький області загинула малолітня дитина.